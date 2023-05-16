Шикинова Дуся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикинова Дуся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Галина Петровна

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Елена Петровна

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикинов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович

Работа или профессия
Неизвестно