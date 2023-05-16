Шикинова Дуся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Галина Петровна
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Елена Петровна
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикинов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Шикинов Пётр Федорович
Работа или профессия
Неизвестно