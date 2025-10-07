Черкайкин Василий Андреевич
мужской, родился 01.03.1949, Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
умер 06.10.2025, Заринск, город Заринск, Алтайский край
ОтецЧеркайкин Андрей Григорьевич01.10.1923 г.р.
МатьЧеркайкина (Истомина) Дарья Фëдоровна01.04.1918 г.р.
Супруги
Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна09.09.1951 г.р.
Дети
Черкайкин Юрий Васильевич18.08.1972 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949
Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1972
Сын: Черкайкин Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.10.2025
Заринск, город Заринск, Алтайский край