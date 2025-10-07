Черкайкин Василий Андреевич 01.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Черкайкин Василий Андреевич

Автор
ЕП
Подбельская Е.

мужской, родился 01.03.1949, Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край

умер 06.10.2025, Заринск, город Заринск, Алтайский край

Отец
Черкайкин Андрей Григорьевич01.10.1923 г.р.
Мать
Черкайкина (Истомина) Дарья Фëдоровна01.04.1918 г.р.
Супруги
Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна09.09.1951 г.р.
Дети
Черкайкин Юрий Васильевич18.08.1972 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1949

Отец: Черкайкин Андрей Григорьевич

Мать: Черкайкина (Истомина) Дарья Фëдоровна

Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Рождение ребёнка
18.08.1972

Сын: Черкайкин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Черкайкина (Владимирова) Валентина Николаевна

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Смерть
06.10.2025
Заринск, город Заринск, Алтайский край

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