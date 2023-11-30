Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Пётр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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