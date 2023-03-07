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Киселев Михаил Гаврилов

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Место рождения

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Киселев Гавриил Арсеньев

Мать: Киселева Елизавета Архипова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1890

Жена: Киселева Анна Уарова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.07.1891

Сын: Киселев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.

Сын: Киселев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.07.1896 ст.

Сын: Киселев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.

Сын: Киселев Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова

Адищево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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