Киселев Михаил Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
1890
Жена: Киселева Анна Уарова
Рождение ребёнка
24.07.1891
Сын: Киселев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова
Рождение ребёнка
30.12.1893 ст.
Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова
Рождение ребёнка
13.07.1896 ст.
Сын: Киселев Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова
Рождение ребёнка
10.02.1899 ст.
Сын: Киселев Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Киселева Анна Уарова
Смерть
Неизвестно