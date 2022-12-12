Крюков Сергей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крюков Александр
Рождение ребёнка
18.06.1991
Дочь: Серебрякова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Крюкова Юлия
Рождение ребёнка
27.02.?
Мать ребёнка: Крюкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Крюкова Юлия