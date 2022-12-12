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Крюков Сергей Александрович

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Место рождения

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крюков Александр

Мать: Крюкова Надежда Сергеевна

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1991

Дочь: Серебрякова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Крюкова Юлия

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.02.?

Сын: Крюков Артëм Сергеевич

Мать ребёнка: Крюкова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Юлия

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Крюкова Юлия

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
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