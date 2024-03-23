Слободин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слободин) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Никита Николаевич
Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, пимокат
Рождение ребёнка
1894
Сын: Слободин Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна
Смерть
1946