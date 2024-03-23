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Слободин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слободин) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Никита Николаевич

Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слободина Пелагия Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин, пимокат
Рождение ребёнка
1894

Сын: Слободин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Слободина Пелагия Ефимовна

Смерть
1946

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