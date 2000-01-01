Кравченко (Кровец) Михаил Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Кровец) Михаил Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Кравченко Марко Яковлевич

Мать: не указана

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