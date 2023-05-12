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Орехова Александра Васильевна
Орехова Александра Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1910
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Прасковья
1887 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать:
Прасковья
Смерть
Неизвестно
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