Бестужев-Рюмин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бестужева-Рюмина Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бестужев-Рюмин Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бестужев-Рюмин Алексей Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бестужев-Рюмин Николай Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно