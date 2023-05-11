Малинин Сергей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Малинин Афанасий Семенович
Мать: Марфа Михайловна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Фар?
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Малинин Никифор
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна
Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна
Зубцов, Россия
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Россия