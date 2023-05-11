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Малинин Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Малинин Афанасий Семенович

Мать: Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Фар?

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Малинин Никифор

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна

Зубцов, Россия
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Гликерия (Лукия) Федоровна

Зубцов, Россия
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Россия