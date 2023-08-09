Иванъ Терентьевъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1894 ст.
Жена: Елизавета Степанова
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Дата свадьбы: 23 января 1894 Деревни Здурьева крестьянский сынъ Иванъ Терентьевъ, православный, первым бракомъ, 19 лет. Деревни Здурьева крестьянская дочь девица Елизавета Степанова, православная, 18... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1897 ст.
Дочь: Параскева Їоаннова
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 7(8) октября 1897 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефанова... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1899 ст.
Сын: Василiй Їоанновъ
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 20(21) декабря 1899 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1901 ст.
Дочь: Любовь Їоаннова
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 15(16) сентября 1901 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефан... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.
Сын: Павелъ Їоанновъ
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 30 августа (1 сентября) 1904 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавет... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1905 ст.
Сын: Николай Їоанновъ
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Дата рождения (крещения): 27 (29) ноябрь 1905 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Їоаннъ Терентiевъ и законная жена его Елизавета Стефано... Показать все