Калугина (Мышляева) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Петр
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Игорь
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Зинаида
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Евдокия
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич
Смерть
Неизвестно