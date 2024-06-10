Калугина (Мышляева) Анастасия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Калугина (Мышляева) Анастасия

Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Петр

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Игорь

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Зинаида

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Евдокия

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Георгий Васильевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
Неизвестно

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