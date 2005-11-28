Киселева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959
Отец: Киселев Василий Ильич
Мать: Киселева Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.11.1980
Сын: Козулин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Козулин Константин
Рождение ребёнка
22.03.1988
Сын: Козулин Максим Константинович
Отец ребёнка: Козулин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козулин Константин