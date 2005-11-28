Киселева Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1959

Отец: Киселев Василий Ильич

Мать: Киселева Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.11.1980

Сын: Козулин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Козулин Константин

Рождение ребёнка
22.03.1988

Сын: Козулин Максим Константинович

Отец ребёнка: Козулин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козулин Константин

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