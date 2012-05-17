Долгополова (Некрасова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Некрасова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1919

Дата смерти

17.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1919

Отец: не указан

Мать: Некрасова Наталья

Рождение ребёнка
13.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгополов Михаил

Рождение ребёнка
16.05.1948

Дочь: Дербишева Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Долгополов Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: Илюшин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Михаил

Смерть
17.05.2012
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