Долгополова (Некрасова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1919
Дата смерти17.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1919
Мать: Некрасова Наталья
Рождение ребёнка
13.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгополов Михаил
Рождение ребёнка
16.05.1948
Дочь: Дербишева Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Долгополов Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: Илюшин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгополов Михаил
Смерть
17.05.2012