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Евдокия Михеевна
Евдокия Михеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Михей Григорьевич
1738 г.р.
Мать
Анна Петровна
1732 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Михей Григорьевич
Мать:
Анна Петровна
Смерть
Неизвестно
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