Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Мария (мл) Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
23.11.1907
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (мл) Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно