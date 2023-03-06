Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова (Тихомирова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Мария (мл) Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1907

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (мл) Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Василий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
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