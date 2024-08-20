Стрельцова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Стрельцов Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Стрельцова) Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Стрельцова) Графена Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Стрельцова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович
Смерть
Неизвестно