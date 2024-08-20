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Стрельцова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Стрельцов Авдей Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Стрельцов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Стрельцова) Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Стрельцова) Графена Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Стрельцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Стрельцова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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