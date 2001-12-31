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Корчагина Иветта Ивановна

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Место рождения

Красногорьевский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

31.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2001

Отец: Корчагин Иван Иванович

Мать: Корчагина Лилия Александровна

Красногорьевский, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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