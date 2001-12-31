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Корчагина Иветта Ивановна
Корчагина Иветта Ивановна
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Место рождения
Красногорьевский
, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Дата рождения
31.12.2001
Пол
Женский
Отец
Корчагин Иван Иванович
1976 г.р.
Мать
Корчагина Лилия Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2001
Отец:
Корчагин Иван Иванович
Мать:
Корчагина Лилия Александровна
Красногорьевский
, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
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