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Бароффио-Бруни Антонио

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1762

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1762

Отец: Браоффи Baroffio Бруни Джузеппе ди

Мать: Анжелика

Рождение ребёнка
1796

Сын: Бароффио-Бруни Карл Джузеппе

Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Курти (корти) Софья

Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина

Рождение ребёнка
10.06.1799

Сын: Барафио-Бруни Фёдор

Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина

Милан, Италия
Рождение ребёнка
1801

Сын: Бруни Константин

Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бароффио-Бруни Магдалина

Смерть
1824
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