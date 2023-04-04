Бароффио-Бруни Антонио
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1762
Дата смерти1824
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1762
Отец: Браоффи Baroffio Бруни Джузеппе ди
Мать: Анжелика
Рождение ребёнка
1796
Сын: Бароффио-Бруни Карл Джузеппе
Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Курти (корти) Софья
Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина
Рождение ребёнка
10.06.1799
Сын: Барафио-Бруни Фёдор
Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина
Милан, Италия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бруни Константин
Мать ребёнка: Бароффио-Бруни Магдалина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бароффио-Бруни Магдалина
Смерть
1824