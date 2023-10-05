Дудырева (Мелентьева) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудырева (Мелентьева) Ксения Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1985

Отец: Мелентьев Александр Сергеевич

Мать: Мелентьева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.2008

Сын: Дудырев Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Дудырев Андрей Александрович

Рождение ребёнка
20.01.2008

Сын: Дудырев Арсений Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудырев Андрей Александрович

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