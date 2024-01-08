Михеева Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1862 ст.
Муж: Михеев Иван Егоров
ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.445. Л.183об.184
Рождение ребёнка
04.10.1863 ст.
Дочь: Первицкая (Михеева) Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Михеев Иван Егоров
Смерть
Неизвестно