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Михеева Анна Васильева

Место рождения

Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тепловка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
11.11.1862 ст.

Муж: Михеев Иван Егоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОГАОО Ф.173. Оп.12. Д.445. Л.183об.184
Рождение ребёнка
04.10.1863 ст.

Дочь: Первицкая (Михеева) Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Михеев Иван Егоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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