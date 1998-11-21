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Лембик Иосиф Дмитриевич

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Место рождения

Волгоградская обл., Россия

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

21.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Лембик Дмитрий Афанасьевич

Мать: Лембик Екатерина Павловна

Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
1931

Жена: Лембик Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Лембик Анатолий Иосифович

Мать ребёнка: Лембик Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
03.11.1937

Сын: Лембик Иван Иосифович

Мать ребёнка: Лембик Мария Трофимовна

Волгоградская обл., Россия
Смерть
21.11.1998
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Новокиевка, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область