Лембик Иосиф Дмитриевич
Место рожденияВолгоградская обл., Россия
Дата рождения25.09.1909
Дата смерти21.11.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Волгоградская обл., Россия
Бракосочетание
1931
Жена: Лембик Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Лембик Анатолий Иосифович
Мать ребёнка: Лембик Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
03.11.1937
Мать ребёнка: Лембик Мария Трофимовна
Волгоградская обл., Россия
Смерть
21.11.1998
Похороны
Неизвестно