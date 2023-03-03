Смоляков Степан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Смолякова Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Смолякова Фёкла Васильевна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905