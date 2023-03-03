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Смоляков Степан Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: Смоляков Матвей Спиридонович

Мать: Смолякова Мария Ильинична

Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Смолякова Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Смолякова Фёкла Васильевна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смолякова Фёкла Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1905
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