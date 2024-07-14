Ланин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланина Аграфена Егоровна
Место жительства
1856
Рождение ребёнка
?.10.1857
Сын: Ланин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Ланина Аграфена Егоровна
Смерть
Неизвестно