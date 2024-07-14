Ланин Николай Васильевич 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ланин Николай Васильевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина Аграфена Егоровна

Место жительства
1856
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Ланин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Ланина Аграфена Егоровна

Смерть
Неизвестно

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