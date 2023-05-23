Кондрашова (Колотова) Степанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова (Колотова) Степанида Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1922 по 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1922 по 1929

Отец: Колотов Фёдор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно