Кравченко Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Кравченко Федор Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кравченко Козьма Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кравченко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кравченко Филип Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кравченко Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кравченко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно