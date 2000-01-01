Кравченко Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко Николай Федорович

Кравченко Николай Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кравченко Федор Власович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кравченко Козьма Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кравченко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кравченко Филип Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кравченко Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Кравченко Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кравченко Василиса Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close