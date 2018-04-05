Филимонов Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1955
Дата смерти05.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1977
Сын: Филимонов Виталий Внатольевич
Мать ребёнка: Агеева Антонина Мартемьянова
Рождение ребёнка
07.03.1982
Дочь: Филимонова Надежда Анатольевна
Мать ребёнка: Агеева Антонина Мартемьянова
Смерть
05.04.2018