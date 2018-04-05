Филимонов Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1955

Дата смерти

05.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1977

Сын: Филимонов Виталий Внатольевич

Мать ребёнка: Агеева Антонина Мартемьянова

Рождение ребёнка
07.03.1982

Дочь: Филимонова Надежда Анатольевна

Мать ребёнка: Агеева Антонина Мартемьянова

Смерть
05.04.2018