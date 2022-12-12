Киптилов (Киптилый) Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиптилов (Киптилый) Василий Савельевич

Киптилов (Киптилый) Василий Савельевич

avatar

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

20.02.1911

Дата смерти

28.01.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киптилова Ксения Леонтьевна

Смерть
28.01.1969
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close