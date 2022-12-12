Киптилов (Киптилый) Василий Савельевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1911
Дата смерти28.01.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киптилова Ксения Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1969
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край