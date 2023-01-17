Соловьева (Соловьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Соловьев Максим

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Соловьев Ефим

Отец ребёнка: Соловьев Максим

Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Соловьев Максим

Рождение ребёнка
1895

Сын: Соловьев Василий

Отец ребёнка: Соловьев Максим

Станки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Максим

Смерть
Неизвестно
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