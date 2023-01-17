Соловьева (Соловьева) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Соловьев Максим
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Соловьев Ефим
Отец ребёнка: Соловьев Максим
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Соловьев Максим
Рождение ребёнка
1895
Сын: Соловьев Василий
Отец ребёнка: Соловьев Максим
Станки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Максим
Смерть
Неизвестно