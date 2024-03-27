Семенова (Фалько) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Фалько Григорий
Мать: Фалько Мария
Рождение ребёнка
21.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Борис
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
03.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семенов Борис
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Борис
Смерть
1999