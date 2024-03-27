Семенова (Фалько) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Фалько) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Фалько Григорий

Мать: Фалько Мария

Рождение ребёнка
21.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Борис

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
03.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семенов Борис

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Борис

Смерть
1999
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