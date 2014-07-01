Гофман Юрий (Юда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гофман Юрий (Юда)

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

?.11.1924

Дата смерти

01.07.2014

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1924

Отец: Гофман Мотл

Мать: Фейга

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза

Смерть
01.07.2014
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов, Львівська область
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