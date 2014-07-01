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Гофман Юрий (Юда)
Гофман Юрий (Юда)
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Место рождения
Витебск
, Витебская область
Дата рождения
?.11.1924
Дата смерти
01.07.2014
Пол
Мужской
Отец
Гофман Мотл
1899 г.р.
Мать
(Сирицкая) Фейга
1900 г.р.
Жена
Роза
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1924
Отец:
Гофман Мотл
Мать:
Фейга
Витебск
, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Роза
Смерть
01.07.2014
Львов
, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов
, Львівська область
Похороны
Неизвестно
Львов
, Львівська область
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