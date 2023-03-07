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Мурылева Домна Еремеева

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Место рождения

поч. Гребенкин, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

После 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Гребенкин, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Мурылев Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Мурылев Григорий Степанов

Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурылев Григорий Степанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юринской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1772
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