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Nicolassen Albert
Nicolassen Albert
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Nicolassen John Johannes
1862 г.р.
Мать
((hermes) Nicolassen) Julie Agnes
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Nicolassen John Johannes
Мать:
Julie Agnes
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