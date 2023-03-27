Nicolassen Albert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Nicolassen Albert

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Nicolassen John Johannes

Мать: Julie Agnes

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