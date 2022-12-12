Мисейко (Нестерук) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения14.10.1908
Дата смерти18.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мисейко Зоя Адамовна
Отец ребёнка: Мисейко Адам известно
Рождение ребёнка
10.07.1943
Дочь: Мисейко Галина Адамовна
Отец ребёнка: Мисейко Адам известно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.09.1978