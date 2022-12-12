Мисейко (Нестерук) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМисейко (Нестерук) Мария Трофимовна

Мисейко (Нестерук) Мария Трофимовна

avatar

Место рождения

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

14.10.1908

Дата смерти

18.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1908

Отец: Нестерук Трофим Николаевич

Мать: Нестерук Анна Федоровна

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мисейко Зоя Адамовна

Отец ребёнка: Мисейко Адам известно

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
10.07.1943

Дочь: Мисейко Галина Адамовна

Отец ребёнка: Мисейко Адам известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мисейко Адам известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
18.09.1978
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close