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Терентий Емельянович

Место рождения

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

10.04.1815 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1815 ст.

Отец: Емельян Иванович

Мать: Домна Петровна

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 37 МК Спасского уезда 1815 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
26.12.1839 ст.

Дочь: Мелания Терентьевна

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 67 МК Спасского уезда 1839 Задубровье

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