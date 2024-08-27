Терентий Емельянович
Место рождения
Дата рождения10.04.1815 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1815 ст.
Отец: Емельян Иванович
Мать: Домна Петровна
ГАРО Ф 627 оп 254 д 37 МК Спасского уезда 1815 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
26.12.1839 ст.
Дочь: Мелания Терентьевна
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
ГАРО Ф 627 оп 254 д 67 МК Спасского уезда 1839 Задубровье