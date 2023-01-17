Азлецкий Василий Осипович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1809 по 1834
Дьячок Николаевской Отводинской цервки.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Азлецкая Павла Васильевна
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Около 1814
Рождение ребёнка
1815
Сын: Азлецкий Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Азлецкая Мария Васильевна
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Азлецкая Феоктиста Васильевна
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Белова Серафима Васильевна
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Дочь дьячка Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Азлецкая Анна Васильевна
Мать ребёнка: Азлецкая Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно