Логачев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения08.04.1903 ст.
Дата смерти08.09.1942 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1903 ст.
Отец: Логачев Иван Ильич
Мать: Логачева Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
1925
Сын: Логачев Николай Александрович
Мать ребёнка: Логачева Антонина Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец 94 гвардейского стрелкового полка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1942 ст.
Бекрино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: убит в бою