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Логачев Александр Иванович

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

08.04.1903 ст.

Дата смерти

08.09.1942 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1903 ст.

Отец: Логачев Иван Ильич

Мать: Логачева Ольга Ильинична

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Логачев Николай Александрович

Мать ребёнка: Логачева Антонина Григорьевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
красноармеец 94 гвардейского стрелкового полка
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Антонина Григорьевна

Смерть
08.09.1942 ст.
Бекрино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: убит в бою
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