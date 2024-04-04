Морозов Виталий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Морозов Анатолий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисимова (Морозова) Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1946
Дочь: Морозова Надежда Витальевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно