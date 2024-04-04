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Морозов Виталий Анатольевич

Место рождения

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Морозов Анатолий Михайлович

Мать: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисимова (Морозова) Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.1946

Дочь: Морозова Надежда Витальевна

Мать ребёнка: не указана

Болотово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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