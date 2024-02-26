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Илья Спиридонов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1860 ст.

Дата смерти

26.08.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1860 ст.

Отец: Спиридон Федоров (Ич)

Мать: Федосья Иванова (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
26.08.1860 ст.
Причина смерти: понос | по МК1860 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-1YC?i=1219&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824

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