Илья Спиридонов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1860 ст.
Дата смерти26.08.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1860 ст.
Отец: Спиридон Федоров (Ич)
Мать: Федосья Иванова (Вна)
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
26.08.1860 ст.
Причина смерти: понос | по МК1860 см https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-1YC?i=1219&wc=Q866-2SD:375541101,380331001,380331002,380805301&cc=1921824