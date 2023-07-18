Наталья Диамидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Киселев Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Скобелева Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Евфросиния Стефановна
Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович
Смерть
Неизвестно