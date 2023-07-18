Наталья Диамидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Диамидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Киселев Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Скобелева Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Евфросиния Стефановна

Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Стефановна

Отец ребёнка: Киселев Стефан Александрович

Смерть
Неизвестно