Тодеренчук Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодеренчук Федосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1894

Сын: Тодеренчук Даниил Федосиевич

Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий

Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Чкалэу Анна Федосиевна

Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тодеренчук Иван Федосиевич

Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий

Санковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Тодеренчук Аритон Федосиевич

Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий

Рождение ребёнка
После 1898

Сын: Тодеренчук Леонтий Федосиевич

Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий

Смерть
Неизвестно
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