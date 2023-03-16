Тодеренчук Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1894
Сын: Тодеренчук Даниил Федосиевич
Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий
Должок, Чернівецька область
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Чкалэу Анна Федосиевна
Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Тодеренчук Иван Федосиевич
Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий
Санковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Тодеренчук Аритон Федосиевич
Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий
Рождение ребёнка
После 1898
Сын: Тодеренчук Леонтий Федосиевич
Отец ребёнка: Тодеренчук Федосий
Смерть
Неизвестно