Нотович Осип Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нотович Осип Константинович

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Место жительства
По 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1914
г. Париж, Франция
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