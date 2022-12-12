Нотович Осип Константинович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1914
г. Париж, Франция