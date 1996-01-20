Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна

Место рождения

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

20.01.1996

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: Юршин Никифор Федулович

Мать: Юршина Матрена Артемовна

Щучье, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1948

Дочь: Чурзина Валентина Степановна

Отец ребёнка: Желтоухов Степан Кузьмич

Рождение ребёнка
01.02.1954

Дочь: Карнушина Нина Степановна

Отец ребёнка: Желтоухов Степан Кузьмич

Смерть
20.01.1996
Липецк, город Липецк, Липецкая область