Желтоухова-Юршина Елена Никифоровна
Место рождения
Дата рождения15.07.1918
Дата смерти20.01.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Отец: Юршин Никифор Федулович
Мать: Юршина Матрена Артемовна
Рождение ребёнка
13.05.1948
Дочь: Чурзина Валентина Степановна
Отец ребёнка: Желтоухов Степан Кузьмич
Рождение ребёнка
01.02.1954
Дочь: Карнушина Нина Степановна
Отец ребёнка: Желтоухов Степан Кузьмич
Смерть
20.01.1996
Липецк, город Липецк, Липецкая область