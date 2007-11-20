Вахмянин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1958
Дата смерти20.11.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1980
Сын: Вахмянин Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Султанова Ольга Исламовна
Рождение ребёнка
08.12.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Султанова Ольга Исламовна
Смерть
20.11.2007