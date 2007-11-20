Вахмянин Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахмянин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1958

Дата смерти

20.11.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
09.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1980

Сын: Вахмянин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Султанова Ольга Исламовна

Рождение ребёнка
08.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Султанова Ольга Исламовна

Смерть
20.11.2007

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