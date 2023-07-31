Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Антон Иванович

Мать: Флена Авдеева

Смерть
Неизвестно