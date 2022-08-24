Милков Павел Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милков Павел Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1967

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Милкова Вера Семеновна

Рождение ребёнка
26.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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