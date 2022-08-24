Милков Павел Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1967
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Милкова Вера Семеновна
Рождение ребёнка
26.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности