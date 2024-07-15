Лепихина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1987
Дочь: Комарова (Шадрина) Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Шадрин Виктор Геннадьевич
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1989
Отец ребёнка: Шадрин Виктор Геннадьевич