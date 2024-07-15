Лепихина Татьяна Александровна 08.08.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепихина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1963

Отец: Лепихин Александр Семенович

Мать: Лепихина (Казакова) Зоя Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Виктор Геннадьевич

Рождение ребёнка
16.10.1987

Дочь: Комарова (Шадрина) Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Шадрин Виктор Геннадьевич

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1989

Сын: Шадрин Максим Викторович

Отец ребёнка: Шадрин Виктор Геннадьевич

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