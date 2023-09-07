Кондратьев (Рубцова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубцов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1928
Дочь: Смирнов Галина
Отец ребёнка: Кондратьев Арсений
Рождение ребёнка
1929
Сын: Кондратьевв Евгений
Отец ребёнка: Кондратьев Арсений
Крупшево, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Арсений
Волковское кладбище
Смерть
Неизвестно