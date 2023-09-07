Кондратьев (Рубцова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев (Рубцова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубцов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1928

Дочь: Смирнов Галина

Отец ребёнка: Кондратьев Арсений

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1929

Сын: Кондратьевв Евгений

Отец ребёнка: Кондратьев Арсений

Крупшево, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Арсений

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Волковское кладбище
Смерть
Неизвестно
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