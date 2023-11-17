Наседкина Евдокия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина Евдокия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 19.07.1880 ст.

Сын: Наседкин Симеон Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.

Сын: Наседкин Августин Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Сын: Наседкин Фаддей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наседкин Николай Иннокентьевич

Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Иннокентий Данилович

Смерть
Неизвестно
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