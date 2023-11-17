Наседкина Евдокия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 19.07.1880 ст.
Сын: Наседкин Симеон Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович
Рождение ребёнка
23.08.1888 ст.
Сын: Наседкин Августин Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Сын: Наседкин Фаддей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Николай Иннокентьевич
Отец ребёнка: Наседкин Иннокентий Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно