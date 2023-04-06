Латышева (Саполова) Анна Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1858
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины Госпож наследниц Яковлева села Великого крестьянин Алексей Иванов Латышев, вдов, исповедания православного, вторым браком, 25 лет Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно