Латышева (Саполова) Анна Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Саполова) Анна Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1823 и 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1858

Муж: Латышев Алексей Иванов

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Жених - вотчины Госпож наследниц Яковлева села Великого крестьянин Алексей Иванов Латышев, вдов, исповедания православного, вторым браком, 25 лет Невеста - той же вотчины и села крестьянская девица Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно
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